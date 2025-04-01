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В Тюменской области вторую неделю уровень безработицы составляет 0,27 %

Экономика, 19:37 30 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

0,27 % составляет уровень безработицы в Тюменской области вторую неделю подряд. В таком статусе пребывают 2,1 тыс. жителей региона, сообщает департамент труда и занятости.

С начала года за содействием в поиске работы в службы занятости обратились 5 тыс. 901 человек, трудоустроены из них – 2 тыс. 755.

Работодатели заявили более 16,7 тыс. предложений о работе. Больше всего вакансий в сфере строительства - 2,8 тыс.

Еще 8,2 тыс. вакансий заявлены профессиональными, научными, техническими, образовательными организациями. А также в госуправлении, соцобеспечении и военной безопасности, на обрабатывающих производствах, в сельском хозяйстве, лесном комплексе, рыболовстве и рыбоводстве.

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# вакансии , занятость , рынок труда , трудоустройство

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