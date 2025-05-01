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Первенство Тюменской области по мотоспорту примет Тобольск 2 мая

Спорт, 11:44 01 мая 2025

департамента по спорту Тюменской области | Фото: департамента по спорту Тюменской области

Первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту пройдет 2 мая в Тобольске на мототреке автодороги центра детского технического творчества.

Как сообщает региональный департамент по спорту, в дисциплине мотокросс посоревнуются спортсмены от 6 до 23 лет из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска, Тюменского района, ХМАО и ЯНАО.

Торжественное открытие и начало соревнований в 12 часов. Состязания будут посвящены Победе в Великой Отечественной войне.

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# мотоспорт , Тобольск

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