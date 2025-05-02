Тюменские предприятия АПК предлагают вакансии овощеводов, агрономов и конюха

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,6 тыс. вакансий в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве и охоте предлагают предприятия в Тюменской области. Так, работодатели готовы принять 120 овощеводов с зарплатой до 92,5 тыс. рублей, 111 трактористов-машинистов сельхозпроизводства – им готовы платить 67 тыс. рублей в месяц, и 102 операторов птицефабрик и механизированных ферм с заработком до 47 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".

Также на сельхозпредприятия региона требуются 16 агрономов и 14 животноводов. Открыто 53 вакансии для операторов машинного доения, 10 вакансий для операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм, 20 вакансий для птицеводов и одна - для конюха.

Всего в Тюменской области открыто более 19,5 тыс. вакансий. В списке службы занятости 185 профессий для служащих и 151 рабочая специальность.