Жители Тюменской области могут проголосовать за проекты благоустройства до 12 июня
Проголосовать за проекты благоустройства общественных территорий могут жители Тюменской области до 12 июня. В Тюмени на Всероссийское онлайн-голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции, сообщает инфоцентр регионального правительства.
В Тобольске - Менделеев-парк, Ишиме - территория между домами на ул. Карла Маркса, 62.
Всего, начиная с 2019 г., в регионе преображены 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Отметим, всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".