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Жители Тюменской области могут проголосовать за проекты благоустройства до 12 июня

Общество, 13:57 03 мая 2025

zagorodsreda.gosuslugi.ru Дизайн-проект территории по ул. Карла Маркса в Ишиме | Фото: zagorodsreda.gosuslugi.ru

Проголосовать за проекты благоустройства общественных территорий могут жители Тюменской области до 12 июня. В Тюмени на Всероссийское онлайн-голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В Тобольске - Менделеев-парк, Ишиме - территория между домами на ул. Карла Маркса, 62.

Всего, начиная с 2019 г., в регионе преображены 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Отметим, всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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# благоустройство , национальный проект Инфраструктура для жизни

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