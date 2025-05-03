Жители Тюменской области могут проголосовать за проекты благоустройства до 12 июня

Дизайн-проект территории по ул. Карла Маркса в Ишиме | Фото: zagorodsreda.gosuslugi.ru Дизайн-проект территории по ул. Карла Маркса в Ишиме | Фото: zagorodsreda.gosuslugi.ru

Проголосовать за проекты благоустройства общественных территорий могут жители Тюменской области до 12 июня. В Тюмени на Всероссийское онлайн-голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В Тобольске - Менделеев-парк, Ишиме - территория между домами на ул. Карла Маркса, 62.

Всего, начиная с 2019 г., в регионе преображены 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Отметим, всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".