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В Тюменьстате рассказали, где купить недорогое мясо

Экономика, 18:47 04 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самая доступная по цене говядина продается в Ишиме - в среднем 548,76 руб. за кг. В Тобольске средняя цена составляет 649,64 руб., в Тюмени - 702, 71 руб.

Такие данные представил Тюменьстат. При этом специалисты уточнили, что за минувший месяц цена на говядину выросла. если в марте килограмм обходился тюменцам в 627,6 руб., то к 21 апреля - на 11,97 % больше.

Самой недорогой в Тюмени оказалась свинина - 378,35 руб. за кг. Тогда как в Тобольске она стоит в среднем 404,7 руб., а в Ишиме - 411,22 руб.

Курица за месяц снизилась в цене на 6,5 %. В Тюмени килограмм куриного мяса можно купить за 247,77 руб, в Тобольске - за 180,30, в Ишиме – 176,56 руб.

Самым дорогим общедоступным видом мяса остается баранина. В Тюмени килограмм обойдется в 1019,95 руб. - на 3,91 % больше, чем месяц ранее. В Ишиме цена на баранину чуть ниже - 890 руб, Тобольске и того меньше - 780 руб. за кг.

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# мясо , Тюменьстат

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