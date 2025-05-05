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Автозаправочную станцию построит инвестор в селе Омутинского района

Экономика, 20:17 05 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Автозаправочную станцию построит инвестор в с. Ситниково Омутинского района. Это поможет улучшить доступность топлива для жителей, а также станет дополнительным источником создания рабочих мест.

Об этом рассказал глава Омутинского района Олег Кузнецов по итогам встречи с инвестором.

Он отметил, что это не первая автозаправка. Для размещения бизнеса муниципалитет представил несколько земельных участков с удобным местоположением для заправочной станции.

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# инвестпроект , Олег Кузнецов , Омутинский район

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