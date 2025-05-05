Автозаправочную станцию построит инвестор в селе Омутинского района
Автозаправочную станцию построит инвестор в с. Ситниково Омутинского района. Это поможет улучшить доступность топлива для жителей, а также станет дополнительным источником создания рабочих мест.
Об этом рассказал глава Омутинского района Олег Кузнецов по итогам встречи с инвестором.
Он отметил, что это не первая автозаправка. Для размещения бизнеса муниципалитет представил несколько земельных участков с удобным местоположением для заправочной станции.