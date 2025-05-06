  • 6 мая 20256.05.2025вторник
  • В Тюмени 22..24 С 6 м/с ветер южный

Тюменская область — один из 10 регионов с наибольшим количеством бронирований глэмпингов

Экономика, 15:32 06 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По количеству бронирования глэмпингов Тюменская область вошла в топ-10 регионов России. Спрос на такой вид отдыха в майские праздники вырос на 125 % за год, сообщают данные Минэкономразвития РФ и "Авито путешествия".

Вместе с тем, вырос в 2,3 раза и объем предложений по отдыху в тюменских глэмпингах. Это больше, чем в среднем по России.

"Загрузка модульных гостиниц и глэмпингов остается стабильно высокой, составляя, по данным Ассоциации глэмпингов, в летние месяцы почти 100 процентов в популярных у туристах локациях. Рост числа глэмпингов напрямую связан с мерами поддержки национального проекта “Туризм и гостеприимство”. По программе строительства модульных гостиниц уже ввели около 13 тысяч номеров в более чем 60 регионах страны. В рамках нового конкурсного отбора планируем поддержать создание еще 10 тысяч номеров, которые будут введены до конца 2027 года”, — сообщил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.

Согласно исследованию Минэкономразвития России и Авито Путешествий, наибольшим спросом такой формат отдыха пользуется у жителей Москвы и Московской области — на них приходится треть от всех бронирований в глэмпингах на майские праздники по стране. В тройку лидеров по активности путешественников также вошли Ленинградская – 10 % и Саратовская области - 4 %. Доли других регионов, включая Тюменскую область, не превышают 3 %.

В тюменские глэмпинги гости приезжают на одну ночь, среднее количество отдыхающих – пять человек.

По словам директора "Авито путешествий" Артема Кромочкина популярность глэмпинга растёт, потому что людям хочется проводить больше времени на природе, не жертвуя при этом комфортом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# глэмпинг , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 06.05.20254,23 млн рублей составил средний размер ипотеки в Тюменской области за март
16:49 06.05.2025В Исетском районе посевная кампания пройдет на 70,8 тыс. гектарах
16:16 06.05.2025В Тюменской области новый мост через реку Бердюженка построят до осени 2025 года
15:32 06.05.2025Тюменская область — один из 10 регионов с наибольшим количеством бронирований глэмпингов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора