Тюменская область — один из 10 регионов с наибольшим количеством бронирований глэмпингов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По количеству бронирования глэмпингов Тюменская область вошла в топ-10 регионов России. Спрос на такой вид отдыха в майские праздники вырос на 125 % за год, сообщают данные Минэкономразвития РФ и "Авито путешествия".

Вместе с тем, вырос в 2,3 раза и объем предложений по отдыху в тюменских глэмпингах. Это больше, чем в среднем по России.

"Загрузка модульных гостиниц и глэмпингов остается стабильно высокой, составляя, по данным Ассоциации глэмпингов, в летние месяцы почти 100 процентов в популярных у туристах локациях. Рост числа глэмпингов напрямую связан с мерами поддержки национального проекта “Туризм и гостеприимство”. По программе строительства модульных гостиниц уже ввели около 13 тысяч номеров в более чем 60 регионах страны. В рамках нового конкурсного отбора планируем поддержать создание еще 10 тысяч номеров, которые будут введены до конца 2027 года”, — сообщил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.

Согласно исследованию Минэкономразвития России и Авито Путешествий, наибольшим спросом такой формат отдыха пользуется у жителей Москвы и Московской области — на них приходится треть от всех бронирований в глэмпингах на майские праздники по стране. В тройку лидеров по активности путешественников также вошли Ленинградская – 10 % и Саратовская области - 4 %. Доли других регионов, включая Тюменскую область, не превышают 3 %.

В тюменские глэмпинги гости приезжают на одну ночь, среднее количество отдыхающих – пять человек.

По словам директора "Авито путешествий" Артема Кромочкина популярность глэмпинга растёт, потому что людям хочется проводить больше времени на природе, не жертвуя при этом комфортом.