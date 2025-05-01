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Тюменец Аркадий Перегудов в топ-200 всероссийской премии промышленников

Экономика, 16:49 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор и основатель ООО "Мегатор" Аркадий Перегудов и заместитель генерального директора ООО "Тюменский ремонтно-механический завод" Людмила Беседина вошли в топ-200 IV Всероссийской премии "Молодой промышленник года". Их имена назвали в ходе онлайн-встречи номинантов, сообщает региональный департамент инвестполитики.

Во второй половине мая стартует открытое голосование за "Лучшего молодого промышленника по результатам народного голосования". Одновременно проекты финалистов будет оценивать жюри из сильнейших экспертов отрасли, которое определит 10 победителей, включая обладателя главного звания, а также победителей номинаций "Молодая промышленница" и "Промышленный туризм".

Людмила Беседина, Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всех финалистов из топ-200 пригласят на церемонию награждения на форуме "Иннопром" в Екатеринбурге 8 июля.

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# премия , промышленность , Тюменский ремонтно-механический завод

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