Авиацию используют для выявления незаконных рубок леса в Вагайском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиацию используют для выявления незаконных рубок в Вагайском районе. Это помогает контролировать самые труднодоступные участки лесов, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Только за минувшую неделю экипаж авиационного патрулирования обнаружил семь незаконных делянок. Специалисты выехали на технике высокой проходимости на эти места.

Напомним, усиленный контроль за лесным фондом Вагайского района организовали с начала апреля. Это обосновано большим количеством совершаемых лесонарушений, в том числе незаконных рубок. Почти половина всех случаев, выявленных в этом году, приходится именно на вагайское лесничество.

Контроль за лесами усилен. Наблюдение с воздуха планируют выполнять ежедневно на протяжении всего пожароопасного сезона.