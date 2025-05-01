Более 106 тысяч туристов посетили Тобольск с начала 2025 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

106 тыс. 636 туристов посетили Тобольск с января по апрель 2025 года. Это на 6,3 тыс. больше, чем за тот же период годом ранее. Заметный рост турпотока отмечен на майских праздниках - 18 тыс. 296 гостей, прирост за год – плюс 872 человека, сообщает администрация города.

Увеличение турпотока подтверждает эффективность инвестиции в инфраструктуру, культурные события и продвижение исторического наследия.

Тобольский кремль – единственный каменный кремль в Сибири, символ города, Дворец Наместника – музей с богатой историей региона, Губернский музей– первый в Сибири, основанный в 1870 году, Сад Ермака – живописное место с памятником покорителю Западной Сибири. Тюремный замок – мрачная, но впечатляющая достопримечательность, старинные улочки с деревянными домами и атмосферой XIX века.