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Капремонт поликлиники в Юргинском районе завершат осенью 2025 года

Экономика, 12:46 15 мая 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Здание поликлиники общей площадью 1 тыс. 870 кв. м капитально ремонтируют в Юргинском районе.

Как рассказал главный врач Областной больницы № 11 Алексей Белов, здесь уже заменили всю электрику, установили современные системы пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, провели интернет. Также полностью восстановлена кровля, обновлены коммуникации, установлены новые оконные конструкции.

Завершается внутренняя отделка: полы готовы на 70 %, укладка плитки на стены - на 85 %. Все материалы завезены, готовятся к замене дверные проемы.

В областном департаменте здравоохранения уточнили, что мероприятия проводятся в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Обновленная поликлиника примет первых пациентов уже осенью этого года.

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# капитальный ремонт , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , Юргинский район

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