В Тюменской области формируют бизнес-миссию в Дагестан
Бизнес-миссия в Дагестан пройдет по маршруту: Махачкала – Дербент – Сулакский каньон с 28 июня по 3 июля. ТПП Тюменской области приглашает компании к участию.
Участники получат: прямые встречи с ведущими компаниями региона; доступ к государственным проектам и инвестиционным возможностям. Их ожидает насыщенная деловая и культурная программа.
Будут организованы В2В-встречи с крупными строительными компаниями: ООО "Унисервис" - компания, оказывающая полный спектр строительный работ, также занимается производством лифтов и лифтового оборудования; ГК "Техноформа" - группа компаний, занимающаяся реализацией фасадных и строительных проектов, объединяя проектирование, производство и монтаж; АО "Керамогранит Дагестан" - крупное современное производственное предприятие с численностью персонала 200 человек. Завод "Керамогранит Дагестан" обладает модернизированной производственной базой, позволяющее выпускать до 2 млн. кв. метров керамогранита в год.
Подробней о программе визита - +7 952 684-93-17, и.о. директора центра ВЭД ТПП Тюменской области Екатерина Сауэр.