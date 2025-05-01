  • 23 мая 202523.05.2025пятница
  • USD79,7357
    EUR90,2004
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области формируют бизнес-миссию в Дагестан

Экономика, 09:51 23 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-миссия в Дагестан пройдет по маршруту: Махачкала – Дербент – Сулакский каньон с 28 июня по 3 июля. ТПП Тюменской области приглашает компании к участию.

Участники получат: прямые встречи с ведущими компаниями региона; доступ к государственным проектам и инвестиционным возможностям. Их ожидает насыщенная деловая и культурная программа.

Будут организованы В2В-встречи с крупными строительными компаниями: ООО "Унисервис" - компания, оказывающая полный спектр строительный работ, также занимается производством лифтов и лифтового оборудования; ГК "Техноформа" - группа компаний, занимающаяся реализацией фасадных и строительных проектов, объединяя проектирование, производство и монтаж; АО "Керамогранит Дагестан" - крупное современное производственное предприятие с численностью персонала 200 человек. Завод "Керамогранит Дагестан" обладает модернизированной производственной базой, позволяющее выпускать до 2 млн. кв. метров керамогранита в год.

Подробней о программе визита - +7 952 684-93-17, и.о. директора центра ВЭД ТПП Тюменской области Екатерина Сауэр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бизнес , ТПП Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 23.05.2025В Тюменской области формируют бизнес-миссию в Дагестан
19:42 22.05.2025Посадкой салата четырех сортов заняты тюменские земледельцы
16:00 22.05.2025Анатолий Шмурин предлагает организовать в Тюменской области агрокластер
15:36 22.05.2025В Тюмени подъезды к зонам отдыха и паркам отремонтируют по нацпроекту

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора