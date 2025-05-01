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Самозанятая открыла первый в Исетском районе груминг-салон

Экономика, 11:52 26 мая 2025

из Telegram-канала администрации Исетского района | Фото: из Telegram-канала администрации Исетского района

Первый груминг-салон для домашних питомцев открыла самозанятая в Исетском районе. Реализовать бизнес-идею Светлана Кузнецова смогла при господдержке: она получила 350 тыс. рублей, на которые приобрела необходимое оборудование.

Как сообщает администрация района, стрижка животных – это новое направление бизнеса в муниципальном образовании.

"После окончания курсов грумеров начала тренироваться на своей собаке. Я посмотрела множество видео. Моя собака породистая и выставочная - важно, чтобы все линии были выдержаны. Постепенно я стала стричь пушистиков знакомых, что значительно облегчило мой путь", - рассказала Светлана Кузнецова.

из Telegram-канала администрации Исетского района | Фото: из Telegram-канала администрации Исетского района

Услуги грумер пока оказывает в отдельном помещении своего дома. В будущем она планирует установить вагончик, чтобы заниматься грумингом уже в более комфортных условиях. Также она намерена посетить отраслевую встречу, чтобы перенять опыт у профессионалов, которые занимаются стрижкой собак много лет.

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# господдержка , Исетский район , самозанятые

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