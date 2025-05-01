Пик паводка в Викуловском районе пройден

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Уровень реки Ишим в Викуловском районе уже несколько дней идет на спад. За двое суток снижение – минус 3 см, общий уровень воды составляет 1 тыс. 52 см. Пик паводка здесь пройден, написал в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона поблагодарил операторов дронов, которые весь апрель и май совершали облет над зонами "большой воды". С высоты птичьего полета специалисты областной службы экстренного реагирования Тюменского, Тобольского и Ишимского поисково-спасательных отрядов отслеживали обстановку в течение каждых суток, работу начинали с пяти утра.

"Это помогало нам оперативно принимать решения по наращиванию гидротехнических сооружений, открытию переправ, укреплению дорожных насыпей. Сейчас важная работа операторов закончена, мониторинг ситуации с паводком продолжим с земли", — заключил губернатор.

Видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора.