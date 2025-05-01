В Тюменской области оформили вполовину меньше автокредитов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 50,2 % меньше вдали автокредитов в Тюменской области в апреле текущего года. Если за четвертый месяц годом ранее жители региона на покупку машины оформили 6,27 млрд рублей, то в 2025 г. – 3,34 млрд рублей.

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Падение наблюдается со второй половины прошлого года как следствие роста рыночных ставок и утилизационного сбора.

"Помимо этого, снижению объемов выдачи автокредитов способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки - более 50 процентов. Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны", - уточнил представитель НБКИ Алексей Волков.