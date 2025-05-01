В Тюменской области цены выросли на 0,3 % за апрель

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 0,3 % выросли цены на товары и услуги в Тюменской области за апрель. При этом уровень годовой инфляции составил 8,08 %, что меньше, чем в целом по России – 8,08 %, сообщает региональное отделение Банка России.

Среди продуктов наиболее значительно подешевели яйца. Снижение составило 2,53 %, а за год стоимость уменьшилась на 14,26 %. Менее 1 % стали дешевле масло и жиры, кондитерские изделия.

Стал более доступным и ряд непродовольственных товаров. Снизилась цена на одежду и белье, трикотаж, меха. Это является следствием охлаждения потребительского кредитования и укрепления рубля.

Цены на услуги в регионе в апреле практически не изменились. Снижение произошло в категории зарубежного туризма – минус 3,11 % и 1,43 % на экскурсии.

Годовая инфляция в стране в апреле снизилась, но все еще заметно выше целевого уровня. Банк России продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4 % в 2026 году.