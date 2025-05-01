  • 28 мая 202528.05.2025среда
  • USD79,6176
    EUR90,9007
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер южный

В Тюменской области цены выросли на 0,3 % за апрель

Экономика, 13:09 28 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 0,3 % выросли цены на товары и услуги в Тюменской области за апрель. При этом уровень годовой инфляции составил 8,08 %, что меньше, чем в целом по России – 8,08 %, сообщает региональное отделение Банка России.

Среди продуктов наиболее значительно подешевели яйца. Снижение составило 2,53 %, а за год стоимость уменьшилась на 14,26 %. Менее 1 % стали дешевле масло и жиры, кондитерские изделия.

Стал более доступным и ряд непродовольственных товаров. Снизилась цена на одежду и белье, трикотаж, меха. Это является следствием охлаждения потребительского кредитования и укрепления рубля.

Цены на услуги в регионе в апреле практически не изменились. Снижение произошло в категории зарубежного туризма – минус 3,11 % и 1,43 % на экскурсии.

Годовая инфляция в стране в апреле снизилась, но все еще заметно выше целевого уровня. Банк России продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4 % в 2026 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Банк России , инфляция , цены

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 28.05.2025Наставничество на тюменских предприятиях становится новой профессией
13:31 28.05.2025Более 5 км водопроводных труб проложили тюменские специалисты в Краснодоне
13:09 28.05.2025В Тюменской области цены выросли на 0,3 % за апрель
12:58 28.05.2025Тюменские нотариусы подали более 7,6 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора