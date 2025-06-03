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Более 250 млн личинок сиговых доставили тюменские рыбоводы в Югру

Экономика, 10:35 03 июня 2025

тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии | Фото: тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Более 250 млн личинок муксуна, нельмы, чира и пеляди доставили для зарыбления рыбопитомников Югры из Тюменской области. Провели выпуск молоди ученые тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Доставили живой груз до водоёмов поэтапно. Первым зарыбили озеро Айтор, куда личинок привезли спецмашиной с термоконтейнерами. Такой транспорт приспособлен для долгой дороги, поддерживает температуру и необходимый уровень кислорода в воде.

тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии | Фото: тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

На второй рыбопитомник, который расположен на озере Ванзетурский Сор, личинок доставили несколькими рейсами вертолёта. Мальков расфасовали по рыбоводным пакетам с водой, насыщенной кислородом.

После набора необходимой массы подросшая молодь пополнит естественные популяции ценной рыбы Обь-Иртышского бассейна.

Отметим, что Тюменский филиал ВНИРО проводит полный цикл работ по искусственному воспроизводству ценной рыбы. Икру специалисты получают от собственных ремонтно-маточных стад сиговых рыб, после отправляют её на длительную инкубацию в региональный рыбопитомник "Тобольский". В аппаратах Вейса икринки проводят в среднем полгода, и ранней весной из них выходят личинки. Потом их доращивают до веса 1,5 г и выпускают в водную среду.

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# рыбоводство , Тюменский филиал ВНИРО

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