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Проект по экспорту продукции АПК стартовал в Тюменской области

Губернатор, 11:52 03 июня 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" стартовал в регионе. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Тюменская область занимает второе место в рейтинге регионов, которые активно увеличивают число стран для экспорта продукции АПК.

"Чтобы расширять список партнёров и достигать ещё больших успехов на иностранных рынках, нашим производителям нужны новые деловые и логистические связи. А для этого предпринимателям необходимы современные навыки внешнеэкономической деятельности. Поможем им в этом. Будем продолжать работу вместе", - подчеркнул глава региона.

Отметим, что в 2024 году сельхозпродукцию тюменские агропромышленные предприятия экспортировали в Казахстан, Китай, Турцию, Индию, Бразилию, Азербайджан, Киргизию, Беларусь, Монголию, Узбекистан, Египет и другие страны.

Новый проект реализуют по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

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# Александр Моор , национальный проект Международная кооперация и экспорт , нацпроект

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