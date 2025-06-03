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В Тюменской области до 2027 года продлили "налоговые каникулы" для начинающих предпринимателей

Экономика, 17:23 03 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Налоговые каникулы" для начинающих предпринимателей продлили в Тюменской области до 1 января 2027 г. Воспользоваться мерой поддержки могут впервые зарегистрированные ИП, которые работают в производственной, социальной, научной сферах, а также оказывают бытовые услуги населению.

Об этом сообщили в управлении ФНС России по Тюменской области по итогам заседания общественного совета. Также участникам встречи рассказали об отдельных вопросах администрирования специальных налоговых режимов.

В Тюменской области до 31 декабря 2028 г. включительно по упрощенной системе налогообложения действуют пониженные ставки: по объекту "доходы" – 4 %, по объекту "доходы, уменьшенные на величину расходов" – 5 %. По данным на 1 января 2025 г. УСН применяют 65 тыс. 540 налогоплательщиков региона.

Вместе с тем, с начала года в регионе 170 налогоплательщиков используют автоматизированную упрощенную систему налогообложения.

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# налоги , поддержка , предприниматели

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