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Потенциал ресурсов и технологий Западной Сибири обсудили в Тюмени

Экономика, 21:10 03 июня 2025

t.me/panteleevav72 | Фото: t.me/panteleevav72

Потенциал ресурсов и технологий Западной Сибири обсудили на ежегодной конференции в Тюмени. Мероприятие прошло на базе "НОВАТЭК НТЦ", сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Нашему нефтегазовому комплексу уже более 60 лет. За это время добыты миллиарды баррелей нефти и кубометров газа. Но сейчас мы вступили в этап трудноизвлекаемых запасов. Необходимы новые технологические решения. В условиях введённых против нашей страны санкций единственный выход - использовать собственные технологии. Их разработка очень ёмкий, сложный и наиболее рискованный этап, который требует включенности и активной поддержки со стороны государства", - отметил Андрей Пантелеев.

t.me/panteleevav72 | Фото: t.me/panteleevav72

По его словам, в Тюменской области акцент делают, прежде всего на стимулировании создания технологий, и предоставляют для этого широкую линейку мер поддержки.

"Апробирована и показала свою высокую эффективность модель взаимодействия "Технологический брокер", при которой ВИНК передает в Нефтегазовый кластер заказ на разработку, реализация которого требует кооперации нескольких участников. Механизм уже активно используется, в 2024 году реализовано порядка 12 проектов", - привел данные заместитель губернатора.

В этой части главная цель – помочь заказчику решить производственную задачу через создание нужной ему продукции или технологии, используя компетенции, опыт, производственные и людские ресурсы предприятий Тюменской области, а так же научную базу тюменских вузов.

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# Андрей Пантелеев , НОВАТЭК , полезные ископаемые , разработка , технологии

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