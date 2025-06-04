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Принцип служения лежит в основе кадровой политики России

Политика, 11:42 04 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В России наблюдается устойчивый тренд на обновление управленческой элиты. Последовательная кадровая политика, проводимая президентом, позволяет привлекать к управлению государством талантливых и амбициозных специалистов, готовых к принятию ответственности за будущее страны.

Ключевую роль в формировании нового поколения управленцев играют проекты, направленные на выявление и поддержку перспективных кадров. Инициативы, такие как "Время героев", "Конкурс социальных архитекторов" и "Лидеры России. Политика", становятся отправной точкой для талантливых политиков и общественных деятелей, стремящихся к реализации масштабных проектов.

В эти дни исполняется год с момента старта президентской кадровой программы "Время героев". Ее цель — подготовка руководителей из числа участников специальной военной операции. Актуальность этого процесса отражает национальную идентичность, поскольку в числе традиционных российских ценностей особое место занимает ценность служения Отечеству и ответственности за его судьбу.

Служение напрямую связано с воинской службой, защитой Отечества. Но служение – это не только воинский долг. Созидательный труд каждого на своем рабочем месте во благо всех, общества, страны, народа является служением. Именно об этом говорил президент Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской премии "Служение": "Все мы действуем ради общей цели: счастья и благополучия родной страны, будущего наших детей. В этом и есть смысл служения Родине согражданами, когда наивысшей ценностью выступает общее благо, сопричастность к судьбе Отечества и готовность сплотиться в моменты исторических вызовов".

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# Владимир Путин , Время героев , кадры

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