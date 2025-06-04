Сельхозпредприятия Тюменской области приступили к прополке посевов

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

8,1 тыс. га обработали от сорняков сельхозпредприятия Тюменской области по данным на 4 июня. Всего к химпрополке приступили хозяйства пяти районов, сообщает областной департамент АПК.

Посевная близится к завешению - аграриям осталось засеять 22 % площадей. Всего зерновые, зернобобовые, технические культуры, однолетние травы и овощи заняли в регионе 625,6 тыс. га. Картофель - 5 тыс. 992 га. На 518,7 тыс. га полей заранее были внесены удобрения.

Начинается сезон заготовки кормов. На 4 июня в Ярковском районе уже припасено 700 т сенажа.