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Цена на новые загородные дома в Тюмени выросла до 95 тысяч рублей за "квадрат"

Экономика, 19:29 04 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 95 тыс. рублей выросла средняя цена за квадратный метр в новых загородных домах с участком от девелоперов под Тюменью. Год назад она была в пределах 75 тыс. рублей за квадратный метр. Самыми востребованными для покупки и строительства остаются домовладения на Московском, Ирбитском и Ялуторовском трактах.

"Если говорить про участки для инвестиций, то это Салаирский и Велижанский тракты. Московский тракт остается самым дорогим. Покупатели ценят выше всего удобное расположение и развитую инфраструктуру в населенных пунктах, чтобы было все для комфортной жизни взрослых и детей", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель отдела загородной недвижимости агентства недвижимости "СОВА" Олеся Мартынова.

По ее оценке, предложений о продаже новых домов с участками стало больше, чем год назад. Наибольшим спросом у покупателей пользуются домовладения с ремонтом по цене до 8 млн рублей.

Есть и предложения для тех, кто задумывается о покупке дома, чтобы проводить в нем выходные дни. Можно приобрести модульный дом с участком за 3,5 млн рублей в радиусе до 30 км от города. Самый дорогой вариант от девелопера на Московском тракте - дом с дизайнерским ремонтом и ландшафтным дизайном, полностью готовый к проживанию, обойдется новому владельцу в 50 млн рублей.

Оксана Корнеенкова

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# дома , ИЖС , недвижимость

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