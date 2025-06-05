Новые очистные построят в Юргинском районе до конца 2026 года

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новые очистные сооружения появятся в Юргинском районе до конца 2026 года. Контракт на их строительство уже заключен, сообщает информационный центр регионального правительства.

КОС займут участок площадью 30 тыс. кв. м недалеко от с. Заозерного и смогут очищать 1 тыс. 754 куб. м в сутки - это стоки, привозимые ассенизаторскими машинами со всего района. Для этого на территории оборудуют автоматизированную сливную станцию. Строительством займется компания "Тюмень Водоканал" - она уже имеет опыт возведения подобных очистных сооружений в Упоровском районе.

"Объект будет примерно такой же: таким же набором технологического оборудования, такой же классической системой очистки, механической и биологической. Тюменский водоканал — это стратегический партнер правительства Тюменской области и муниципалитетов, который позволяет, используя наилучшие доступные технологии, формировать сооружения, оптимальные по балансу "цена-качество", - отметил директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев.