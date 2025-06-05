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Тюменская область вошла в число регионов с наибольшим количеством оформленных ипотек

Экономика, 16:38 05 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В число регионов, где жители оформили наибольшее количество ипотек, вошла Тюменская область. За апрель банки выдали 2,68 тыс. займов на покупку жилья.

Вместе с тем за год количество оформляемых ипотечных договоров снизилось на 45 %, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

"Выдача ипотечных кредитов по-прежнему находится на довольно низком уровне по сравнению с первой половиной прошлого года. Кроме того, на динамику выдачи ипотеки оказывает влияние политика регулятора по охлаждению ипотечного рынка, в том числе рост ключевой ставки и макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки. На получение ипотеки могут рассчитывать прежде всего граждане с достаточно высоким показателем персонального кредитного рейтинга и уровнем закредитованности не более 50 процентов", - рассказал представитель НБКИ Алексей Волков.

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