Тюменская область вошла в число регионов с наибольшим количеством оформленных ипотек
В число регионов, где жители оформили наибольшее количество ипотек, вошла Тюменская область. За апрель банки выдали 2,68 тыс. займов на покупку жилья.
Вместе с тем за год количество оформляемых ипотечных договоров снизилось на 45 %, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
"Выдача ипотечных кредитов по-прежнему находится на довольно низком уровне по сравнению с первой половиной прошлого года. Кроме того, на динамику выдачи ипотеки оказывает влияние политика регулятора по охлаждению ипотечного рынка, в том числе рост ключевой ставки и макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки. На получение ипотеки могут рассчитывать прежде всего граждане с достаточно высоким показателем персонального кредитного рейтинга и уровнем закредитованности не более 50 процентов", - рассказал представитель НБКИ Алексей Волков.