100 тысяч рублей получит маленькая тюменка за травму на игровой площадке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей заплатит за травму ребёнка на детской площадке обслуживающая организация в Тюмени. По обращению матери девочки прокуратура Центрального округа провела проверку.

Установлено, что муниципальная обслуживающая организация не обеспечила безопасные условия на детской игровой площадке во дворе дома по ул. Республики. В июне 2024 года это привело к травме 8-летнего ребёнка на неисправном тренажере. Девочка получила открытый перелом фаланги пальца и рану пальца левой руки.

С иском прокуратура обратилась в суд, который взыскал в пользу ребёнка 100 тыс. рублей.