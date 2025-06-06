100 тысяч рублей получит маленькая тюменка за травму на игровой площадке
100 тыс. рублей заплатит за травму ребёнка на детской площадке обслуживающая организация в Тюмени. По обращению матери девочки прокуратура Центрального округа провела проверку.
Установлено, что муниципальная обслуживающая организация не обеспечила безопасные условия на детской игровой площадке во дворе дома по ул. Республики. В июне 2024 года это привело к травме 8-летнего ребёнка на неисправном тренажере. Девочка получила открытый перелом фаланги пальца и рану пальца левой руки.
С иском прокуратура обратилась в суд, который взыскал в пользу ребёнка 100 тыс. рублей.