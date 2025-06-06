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100 тысяч рублей получит маленькая тюменка за травму на игровой площадке

Происшествия, 12:14 06 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей заплатит за травму ребёнка на детской площадке обслуживающая организация в Тюмени. По обращению матери девочки прокуратура Центрального округа провела проверку.

Установлено, что муниципальная обслуживающая организация не обеспечила безопасные условия на детской игровой площадке во дворе дома по ул. Республики. В июне 2024 года это привело к травме 8-летнего ребёнка на неисправном тренажере. Девочка получила открытый перелом фаланги пальца и рану пальца левой руки.

С иском прокуратура обратилась в суд, который взыскал в пользу ребёнка 100 тыс. рублей.

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# компенсация , прокуратура , суд

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