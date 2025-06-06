  • 6 июня 20256.06.2025пятница
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Тюменская система водоотведения на дорогах включена в федеральный реестр

Экономика, 15:10 06 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Система водоотведения на дорогах Тюменского завода гофротруб признана инновационной. Производители получили патент. Технология откачивания вод с поверхности дорожного полотна рекомендована Минпромторгом РФ для тиражирования по всей стране.

"Одной из причин недолговечности работы дорожного полотна является обводнение. Для сбора и удаления луж на дорогах предлагаем наше решение – систему водоотведения. Это локальный сбор, который позволяет сэкономить колоссальные средства. Практика показывает, что наша технология может сократить бюджет - не менее одной тысячи рублей на квадратном метре. Система не требует привлечения грузовой техники, она легкая и долговечная", - пояснил заместитель директора Тюменского завода гофротруб Сергей Зленький.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Систему водоотведения на дорогах представили в Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ), его эксперты приезжали на предприятие, провели ряд испытаний. Заключение – технология включена в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения РОСДОРНИИ и Минпромторга России для повторного применения при дорожном строительстве.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменский завод гофротруб заключает контракты на проведение работ на объектах дорожного строительства и благоустройства дворовых территорий Тюменской области. Вскоре разработчики презентуют инновационную технологию в Ассоциации дорожников.

ИА "Тюменская линия"

В Главном управлении строительства Тюменской области отмечают, что система водоотведения на дорогах актуальная и востребованная.

"Комплектующие для производства, сырье – отечественное. Производитель – компания "СИБУР". Также Тюменский завод гофротруб использует вторичную переработку пластика", - сказал начальник отдела развития строительного комплекса ГУС Тюменской области Андрей Решетников.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменский завод гофротруб отмечает 10 лет со дня основания в 2025 г. За это время команда специалистов успела получить четыре патента за разработки. Пятый – плавучие модули – на подходе. Завод является резидентом фонда "Сколково".

Ежегодно компания наращивает объемы производства, расширяет географию присутствия. Всего около 45 тыс. метров труб различного диаметра и фактуры выпускают рабочие.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гофротрубы , ГУС Тюменской области , инновации , Минпромторг РФ , Тюменский завод гофротруб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 06.06.2025В Тюменской области четыре фермерских проекта выиграли конкурс "Агростартап"
15:21 06.06.2025Будущее нефтегазового сектора и машиностроительной отрасли обсудили в Тюмени
15:10 06.06.2025Тюменская система водоотведения на дорогах включена в федеральный реестр
14:37 06.06.2025Уровень безработицы в Тюменской области составляет 0,29 %

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора