Тюменская система водоотведения на дорогах включена в федеральный реестр

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Система водоотведения на дорогах Тюменского завода гофротруб признана инновационной. Производители получили патент. Технология откачивания вод с поверхности дорожного полотна рекомендована Минпромторгом РФ для тиражирования по всей стране.

"Одной из причин недолговечности работы дорожного полотна является обводнение. Для сбора и удаления луж на дорогах предлагаем наше решение – систему водоотведения. Это локальный сбор, который позволяет сэкономить колоссальные средства. Практика показывает, что наша технология может сократить бюджет - не менее одной тысячи рублей на квадратном метре. Система не требует привлечения грузовой техники, она легкая и долговечная", - пояснил заместитель директора Тюменского завода гофротруб Сергей Зленький.

Систему водоотведения на дорогах представили в Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ), его эксперты приезжали на предприятие, провели ряд испытаний. Заключение – технология включена в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения РОСДОРНИИ и Минпромторга России для повторного применения при дорожном строительстве.

Тюменский завод гофротруб заключает контракты на проведение работ на объектах дорожного строительства и благоустройства дворовых территорий Тюменской области. Вскоре разработчики презентуют инновационную технологию в Ассоциации дорожников.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Главном управлении строительства Тюменской области отмечают, что система водоотведения на дорогах актуальная и востребованная.

"Комплектующие для производства, сырье – отечественное. Производитель – компания "СИБУР". Также Тюменский завод гофротруб использует вторичную переработку пластика", - сказал начальник отдела развития строительного комплекса ГУС Тюменской области Андрей Решетников.

Тюменский завод гофротруб отмечает 10 лет со дня основания в 2025 г. За это время команда специалистов успела получить четыре патента за разработки. Пятый – плавучие модули – на подходе. Завод является резидентом фонда "Сколково".

Ежегодно компания наращивает объемы производства, расширяет географию присутствия. Всего около 45 тыс. метров труб различного диаметра и фактуры выпускают рабочие.

Анжела Лебедева