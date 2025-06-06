Новую меру поддержки для семей участников спецоперации ввели в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новую меру поддержки для семей участников спецоперации ввели в Тюменской области. Соответствующее постановление по итогам президиума регионального правительства подписал губернатор Александр Моор.

Дети военнослужащих, которые очно учатся в тюменских вузах, техникумах и колледжах, с 1 сентября будут ежемесячно получать дополнительную выплату. Ее размер соответствует нормативу государственной социальной стипендии.

"Новая мера поддержки семей участников СВО – совместная инициатива регионального правительства и прокуратуры Тюменской области", - написал в своих социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

Заявления о предоставлении выплаты необходимо подавать через портал Госуслуг или в департамент социального развития Тюменской области.