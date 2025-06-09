  • 9 июня 20259.06.2025понедельник
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер южный

Новую точку слива ЖБО открыли в селе Ярково

Экономика, 17:34 09 июня 2025

t.me/gkh72to

Новую крупную точку слива ЖБО открыли в с. Ярково. Для приёма стоков обустроено два колодца и резервуар-накопитель, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Здесь установлен мощный насос. При организации подъездных путей специалисты учли пожелания водителей. Ежедневно точка слива сможет принимать около сотни ассенизаторских машин.

Открытие нового объекта позволило закрыть точки слива, которые располагались в жилой зоне и доставляли неудобства местным жителям.

"Объём стоков в Ярковском районе растёт. Для улучшения экологической обстановки планируется модернизация существующих канализационных очистных сооружений с увеличением их производительности до полутора тысяч кубометров в сутки", - уточнили в региональном ведомстве.

Модернизацию объекта включат в концессионное соглашение. Его заключат до конца 2025 г.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# департамент ЖКХ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 09.06.2025Москву и Казахстан выбирают тюменские автотуристы для своих путешествий
17:34 09.06.2025Новую точку слива ЖБО открыли в селе Ярково
16:05 09.06.2025Крупнейшие налогоплательщики Тюменской области уплатили 162 млрд налогов
15:54 09.06.2025Тюменским аграриям осталось засеять одну десятую всех полей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора