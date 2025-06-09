Новую точку слива ЖБО открыли в селе Ярково

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Новую крупную точку слива ЖБО открыли в с. Ярково. Для приёма стоков обустроено два колодца и резервуар-накопитель, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Здесь установлен мощный насос. При организации подъездных путей специалисты учли пожелания водителей. Ежедневно точка слива сможет принимать около сотни ассенизаторских машин.

Открытие нового объекта позволило закрыть точки слива, которые располагались в жилой зоне и доставляли неудобства местным жителям.

"Объём стоков в Ярковском районе растёт. Для улучшения экологической обстановки планируется модернизация существующих канализационных очистных сооружений с увеличением их производительности до полутора тысяч кубометров в сутки", - уточнили в региональном ведомстве.

Модернизацию объекта включат в концессионное соглашение. Его заключат до конца 2025 г.