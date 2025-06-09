Департамент молодежной политики создается в Тюменской области с 1 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия” | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия”

Департамент молодежной политики создается в Тюменской области с 1 июля. Пост об этом опубликовал в Telegram-канале глава региона Александр Моор.

Это решение принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина о национальных целях развития и в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети".

Департамент будет координировать все ключевые проекты в сфере молодежной политики — от патриотического воспитания до добровольчества и взаимодействия с общественными объединениями.

“Сегодня важно не просто поддерживать молодежные инициативы, но и выстраивать системную политику, ведь это наш стратегический резерв”, – отметил Александр Моор.

В ведомство нового органа перейдет ряд полномочий департамента общественных связей и департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Его куратором станет заместитель губернатора Алексей Райдер.