За пять лет в Тюменской области выявили собственников 249,7 тысячи объектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правообладателей 249,7 тыс. объектов выявили в Тюменской области с 2020 года. При этом в Единый государственный реестр недвижимости внесли данные собственников 17,3 тыс. объектов недвижимости, сообщает региональное управление Росреестра.

Еще 60,5 тыс. объектов исключили из ЕГРН как прекратившие своё существование, а в отношении 37,7 тыс. оформили ранее возникшие права.

"Наполнение ЕГРН достоверными сведениями – одна из приоритетных задач управления. Только на полных и точных данных можно оказывать качественные государственные услуги", - пояснил руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв.

Отметим, что мероприятия проводятся в рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных" и закона о выявлении правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости совместно с правительством региона и муниципалитетами.