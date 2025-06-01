Хозяйства Заводоуковского округа перевыполнили план посевной кампании

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Хозяйства Заводоуковского муниципального округа завершили посевную кампанию. На территории округа засеяно почти 72 тыс. га – 101 % от плана.

"Всего в работах приняли участие 17 хозяйств, все они уложились в оптимальные агротехнические сроки, - сообщил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, комментируя оперативные данные о ходе весенних полевых работ на 10 июня. - Хочу заметить, Заводоуковский муниципальный округ занимал ведущую позицию среди всех территорий области и демонстрировал высокие показатели на протяжении посевной кампании этого года".

Также с посевными задачами справились аграрии Аромашевского муниципального района, в Ярковском районе заготовлено 1,4 тысяч тонн сенажа, сообщает пресс-служба облдумы.

"По данным областного департамента АПК, сельхозпроизводители посадили более шести тысяч гектаров картофеля и посеяли 1066 гектаров овощей. Химическая прополка посевов сельхозкультур проведена на площади более 44 тысяч гектаров",- рассказал Владимир Ковин.