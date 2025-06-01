  • 11 июня 202511.06.2025среда
  • USD78,6003
    EUR89,7918
  • В Тюмени 26..28 С 1 м/с ветер юго-восточный

Хозяйства Заводоуковского округа перевыполнили план посевной кампании

Экономика, 18:16 11 июня 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Хозяйства Заводоуковского муниципального округа завершили посевную кампанию. На территории округа засеяно почти 72 тыс. га – 101 % от плана.

"Всего в работах приняли участие 17 хозяйств, все они уложились в оптимальные агротехнические сроки, - сообщил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, комментируя оперативные данные о ходе весенних полевых работ на 10 июня. - Хочу заметить, Заводоуковский муниципальный округ занимал ведущую позицию среди всех территорий области и демонстрировал высокие показатели на протяжении посевной кампании этого года".

Также с посевными задачами справились аграрии Аромашевского муниципального района, в Ярковском районе заготовлено 1,4 тысяч тонн сенажа, сообщает пресс-служба облдумы.

"По данным областного департамента АПК, сельхозпроизводители посадили более шести тысяч гектаров картофеля и посеяли 1066 гектаров овощей. Химическая прополка посевов сельхозкультур проведена на площади более 44 тысяч гектаров",- рассказал Владимир Ковин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , Владимир Ковин , посевная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 11.06.2025Упоровский предприниматель открыл филиал "Настоящей пекарни"
18:27 11.06.2025Дом Машарова в Тюмени отреставрируют за счет областного бюджета
18:16 11.06.2025Хозяйства Заводоуковского округа перевыполнили план посевной кампании
14:40 11.06.2025В Тюменской области усиливают взаимодействие между тремя кластерами

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора