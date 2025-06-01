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Дом Машарова в Тюмени отреставрируют за счет областного бюджета

Экономика, 18:27 11 июня 2025

t.me/komitet_nasledie72

Объект культурного наследия федерального значения "Дом Машарова" в Тюмени по ул. Ленина, 24 отреставрируют. Средства на эти цели направят из областного бюджета, сообщает комитет по охране и использованию бъектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Комитетом согласована проектная документация на выполнение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ в отношении объекта. Финансирование работ по проектированию осуществлено за счёт средств бюджета Тюменской области", - подтвердили в ведомстве.

t.me/komitet_nasledie72

Из истории известно, что дом по ул. Ленина, 24, в конце XIX века - Спасская, был построен тюменским купцом, городским головой П. И. Подаруевым 1870-е гг. В марте 1900 года усадьба перешла в собственность Николая Дмитриевича Машарова – владельца тюменского чугунолитейного завода, гласного городской думы (1907 — 1915). Усадьба пережила реконструкцию. После выкупа здания Машаров практически разобрал его до подоконников, потом заново собрал, отштукатурил, пристроил веранду, сделал входы с других сторон.

Архитекторы установили, что в советское время здание лишилось балкона, веранды, лестничных переходов.

После революции здание национализировали, и в нем более 70 лет находилась детская консультация. Лишь в 1991 году особняк был передан Тюменскому областному краеведческому музею. Через три года в нём открыли музей "Дом Машарова".

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# музей , объект культурного наследия

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