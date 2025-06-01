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Пять тысяч двухгодовиков нельмы впервые выпустили в реку Иртыш у Тобольска

Экономика, 20:51 11 июня 2025

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Пять тысяч двухгодовиков нельмы укрупнённой навески впервые выпустили вблизи города Тобольска в реку Иртыш 11 июня, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Нельма была выращена на научно-производственном участке "Волково" Тюменского филиала ВНИРО. Рыба весит более 150 граммов, у нее высокая выживаемость, быстрая адаптация к среде обитания, а также она служит пополнением промыслового запаса.

Выпуск контролировала государственная комиссия Росрыболовства, в состав которой входит заведующий сектором рыбоводства департамента АПК Инна Козлова.

"Надеемся, что воспроизводство нельмы в Тюменской области будет осуществляться на постоянной основе, поскольку эти мероприятия направлены на стабилизацию численности популяции нельмы и увеличение запасов этого ценного промыслового вида в водных объектах Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна", - поделилась Инна Козлова.

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# АПК , рыбоводство

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