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Артём Жога принял участие в заседании Наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества"

Политика, 19:56 11 июня 2025

с сайта uralfo.gov.ru/ | Фото: с сайта uralfo.gov.ru/

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога принял участие в заседании Наблюдательного совета Государственного фонда "Защитники Отечества", на котором подвели итоги работы и обсудили новые направления работы, сообщает пресс-служба полпредства.

За два года Государственный фонд "Защитники Отечества", созданный по указу президента России Владимира Путина, сформировал эффективную комплексную систему социального сопровождения ветеранов и членов семей участников специальной военной операции.

Наиболее востребованными видами помощи, которую оказывает фонд "Защитники Отечества", являются назначение мер социальной поддержки; денежные выплаты, связанные с участием в СВО; юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий или удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий. Свыше 96 % обращений решены.

Эффективность работы фонда отмечают ветераны СВО и их близкие, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

"Сегодня особенно важна оценка и доверие фонду "Защитники Отечества" самих ветеранов специальной военной операции. Все они, многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью", – сказал Сергей Кириенко.

По данным ВЦИОМ, хорошо информированными о работе фонда "Защитники Отечества" себя считают 68 % граждан России. Доверяют работе фонда 54 % опрошенных, что является хорошим результатом для общественной организации. Это очень высокий процент доверия, и у нас в стране немногие организации имеют аналогичный показатель. Что касается ветеранов специальной военной операции, то 94,6 % опрошенных хорошо знакомы с работой фонда, а 88 % из них доверяют фонду.

"Таких результатов фонду "Защитники Отечества" удалось добиться за счет уникального взаимодействия с ветеранами и членам семей участников СВО: за каждым обратившимся закрепляется социальный координатор. По всей стране их работает четыре тысячи человек. Среди них больше тысячи героев СВО и их родственников, которые не понаслышке знают о потребностях защитников", – рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилева.

Перечень задач фонда постоянно расширяется. Фонд, находясь в постоянном взаимодействии с ветеранами, выступает с предложениями по новым видам помощи и поддержки. Среди новых задач – включение в контур работы действующих военнослужащих с инвалидностью, расширение работы с членами семей пропавших без вести участников СВО, внедрение Государственной информационной системы "Защитник Отечества" для еще более эффективного взаимодействия с ветеранами и членами семей участников СВО.

"Главный результат работы фонда "Защитники Отечества" – создание принципиально новой системы социального сопровождения наших героев. В ее основе лежит тесное межведомственное взаимодействие, индивидуальный подход, забота о каждом защитнике или родственнике погибшего героя. Высокий уровень доверия ветеранов СВО и их близких – важный показатель деятельности фонда. Многие из участников спецоперации после получения помощи становятся нашими постоянными партнерами, а нередко и сами устраиваются работать в филиалы", – подчеркнула Анна Цивилева.

"Сегодня фонд "Защитники Отечества" выполняет очень ответственную, тяжелую, но очень нужную работу. Он отдает долг нашим ребятам, которые защищали Родину на полях спецоперации и не только. Важно, что работа фонда не останавливается ни на секунду: всегда появляются новые инициативы и предложения. В Уральском федеральном округе региональные отделения фонда работают с полной самоотдачей и демонстрируют устойчивые результаты в помощи нашим бойцам", - рассказал Артём Жога.

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# Артем Жога , фонд Защитники Отечества

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19:56 11.06.2025Артём Жога принял участие в заседании Наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества"
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