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Проекты социального бизнеса представят в Тюмени

Экономика, 11:29 15 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проекты социального бизнеса представят в Тюмени 25 июня. Свои идеи приглашают представить социальных предпринимателей региона, сообщает центр "Мой бизнес".

На событии они смогут рассказать о личной практике развития бизнеса в регионе, завести полезные знакомства, получить ответы на интересующие вопросы.

Подробнее о грантовой поддержке расскажет главный специалист департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Мария Шаргина. С возможностями фонда "Наше будущее" поделится региональный представитель фонда в Тюменской области, Югре и ЯНАО Ольга Сидорова.

Кроме того, выпускникам "Школы социального предпринимательства" вручат сертификаты.

Мероприятие пройдет в "Точке кипения" Тюменского технопарка (ул.Республики, 142), начало 14 часов.

Регистрация здесь.

Событие проводит центр "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Возрастное ограничение: 16+.

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# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , социальное предпринимательство

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