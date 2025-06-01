Проекты социального бизнеса представят в Тюмени
Проекты социального бизнеса представят в Тюмени 25 июня. Свои идеи приглашают представить социальных предпринимателей региона, сообщает центр "Мой бизнес".
На событии они смогут рассказать о личной практике развития бизнеса в регионе, завести полезные знакомства, получить ответы на интересующие вопросы.
Подробнее о грантовой поддержке расскажет главный специалист департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Мария Шаргина. С возможностями фонда "Наше будущее" поделится региональный представитель фонда в Тюменской области, Югре и ЯНАО Ольга Сидорова.
Кроме того, выпускникам "Школы социального предпринимательства" вручат сертификаты.
Мероприятие пройдет в "Точке кипения" Тюменского технопарка (ул.Республики, 142), начало 14 часов.
Регистрация здесь.
Событие проводит центр "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Возрастное ограничение: 16+.