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Четверть посевов в Тюменской области обработали от сорняков

Экономика, 18:38 17 июня 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

182,2 тыс. га сельскохозяйственных полей в Тюменской области прошли химпрополку - 25 % плана. Такие данные на 17 июня приводит региональный департамент АПК.

Всего на эту дату яровыми культурами засеяно 765,2 тыс. га. До конца посевной остается обработать менее 5 % площадей.

Минеральные удобрения внесены на 621,1 тыс. га. Аграрии заготовили 17,6 тыс. тонн сенажа.

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# АПК , посевная кампания , химическая прополка

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