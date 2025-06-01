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На строительство детского сада в Тюменской слободе выделено более 479 млн рублей

Экономика, 16:05 17 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 479 млн рублей выделено из регионального бюджета на строительство детского сада в Тюменской слободе в ЖК "Легенда парк". Его возведение началось в третьем квартале 2024 г. Общая готовность объекта на сегодня составляет 80 %.

"Ведем работы по чистовой отделке помещений — клеим обои, красим потолки и укладываем плитку. Завезли необходимый объем сантехники. Прокладываем инженерные коммуникации - электрика и слаботочные системы. Параллельно ведем благоустройство территории", - рассказал во время пресс-тура на объект и. о. начальника участка завода "ЖБИ-3" Павел Лященко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Детсад строят по типовому проекту. На сокращение сроков влияет то, что подрядчик, завод "ЖБИ-3", привозит на объект уже готовые панели с окнами. Контроль за ходом работ ведут специалисты управления капитального строительства Главного управления строительства Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Строительно-монтажные работы должны быть завершены в сентябре этого года. Провели контроль соответствия проектной документации, качество выполнения работ, соблюдение норм и правил. Замечаний, претензий нет", - уточнил ведущий специалист УКС Тюменской области Дмитрий Золотухин.

Общая площадь детсада составит 5 тыс. 880 кв. м. Здание рассчитано на 14 групп, в том числе три ясельные. На прилегающей к учреждению территории строители создадут 14 групповых площадок с теневыми навесами и малыми архитектурными формами. Установят две спортплощадки и площадки для чистки вещей, сушки белья, сбора ТБО.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Из 24 молодых сосен, которые росли на участке, половину выкопали и пересадили в зеленую зону. Остальные оставили на месте. Рабочие дополнительно уложат зеленый газон и высадят липы, клен, кизильник.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , ЖБИ , строительство детсадов

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