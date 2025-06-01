На строительство детского сада в Тюменской слободе выделено более 479 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 479 млн рублей выделено из регионального бюджета на строительство детского сада в Тюменской слободе в ЖК "Легенда парк". Его возведение началось в третьем квартале 2024 г. Общая готовность объекта на сегодня составляет 80 %.

"Ведем работы по чистовой отделке помещений — клеим обои, красим потолки и укладываем плитку. Завезли необходимый объем сантехники. Прокладываем инженерные коммуникации - электрика и слаботочные системы. Параллельно ведем благоустройство территории", - рассказал во время пресс-тура на объект и. о. начальника участка завода "ЖБИ-3" Павел Лященко.

Детсад строят по типовому проекту. На сокращение сроков влияет то, что подрядчик, завод "ЖБИ-3", привозит на объект уже готовые панели с окнами. Контроль за ходом работ ведут специалисты управления капитального строительства Главного управления строительства Тюменской области.

"Строительно-монтажные работы должны быть завершены в сентябре этого года. Провели контроль соответствия проектной документации, качество выполнения работ, соблюдение норм и правил. Замечаний, претензий нет", - уточнил ведущий специалист УКС Тюменской области Дмитрий Золотухин.

Общая площадь детсада составит 5 тыс. 880 кв. м. Здание рассчитано на 14 групп, в том числе три ясельные. На прилегающей к учреждению территории строители создадут 14 групповых площадок с теневыми навесами и малыми архитектурными формами. Установят две спортплощадки и площадки для чистки вещей, сушки белья, сбора ТБО.

Из 24 молодых сосен, которые росли на участке, половину выкопали и пересадили в зеленую зону. Остальные оставили на месте. Рабочие дополнительно уложат зеленый газон и высадят липы, клен, кизильник.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева