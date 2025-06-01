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Два энергоблока запустили на тюменской ТЭЦ-2

Экономика, 11:31 18 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Блоки 1 и 4 запущены в работу, отчитались энергетики 18 июня. Блоки 2 и 3 продолжают находиться в ремонте, который завершат к концу июня. Ремонт дымовой трубы на тюменской ТЭЦ-2 завершен, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Плановая остановка тюменской ТЭЦ-2 была выполнена 5 июня. За это время специалисты провели: ремонт и экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы и газоходов; очистку циркуляционных водоводов; техническое диагностирование газопроводов; устранили некоторые дефекты оборудования, выявленные в процессе эксплуатации станции.

Работы на ТЭЦ-2 были синхронизированы с опрессовками сетей в южных районах города Тюмени. Горячее водоснабжение остальных районов города обеспечивалось от ТЭЦ-1.

На время ремонта ТЭЦ-2 Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области согласовал перевод энергосистемы региона на работу в вынужденном режиме.

На период проведения ремонта станции аварийных ситуаций не было, подчеркнули в департаменте ЖКХ Тюменской области.

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# ТЭЦ-2

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