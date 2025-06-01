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Шестиполосную разворотную петлю строят на трассе Тюмень - Екатеринбург

Экономика, 15:12 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестиполосную разворотную петлю строят в Тюмени на Московском тракте от 217 км трассы Тюмень - Екатеринбург. Ее протяженность составит 750 метров в оба направления. Расстояние от строящегося путепровода до петли составит около 1 км.

"Поставлена задача – до июля 2025 года завершить работы по одному направлению, левому, и перейти на правую ось. Контракт рассчитан до 31 декабря, но мы ускорили темпы работ, завершим до осени", - сказал заместитель директора АО "ТОДЭП" Николай Протасевич.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подрядчик зашел на объект 30 мая. На сегодня около 200 метров основания подготовлено для трёхслойной дорожной одежды. На объекте занято 25 единиц техники. 57 специалистов трудятся в две смены.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

видео: ГУС Тюменской области

Петля снизит интенсивность движения трафика на Московском тракте, трассе Тюмень – Екатеринбург. Она необходима для жителей новых жилых комплексов в данном районе и пос. Московский, Дербыши.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Отнесенный левый поворот, или как его еще называют разворотная петля, его трудность в том, что слева и справа земельные участки не принадлежат области, мы размещаем объект в существующей полосе отвода. Транспортная развязка не решит полностью вопросов следующих населенных пунктов по ходу движения в сторону Екатеринбурга. Плюс справа интенсивно развиваются жилые комплексы. Для возможности логистических связей понадобится еще один разворот. Он позволит разгрузить светофор, который находится в районе московских дач", - пояснил начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Всего на участке строительства путепровода на Московском тракте до светофора на пос. Московский выполняются три государственных контракта, отметил Андрей Ковалев. В том числе есть участок, который отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Напомним, транспортную развязку на Московском тракте планируют построить до ноября 2025 г., что на девять месяцев раньше контрактных сроков.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , национальный проект Инфраструктура для жизни , строительство дорог

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