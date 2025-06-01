Группа "Черкизово" реализует инвестиционный проект в Тюменской области

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Реализацию группой "Черкизово" инвестиционного проекта на территории Тюменской области обсудили на Петербургском международном экономическом форуме 19 июня. Участие во встрече принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как отметил глава региона, в декабре 2024 года частью группы "Черкизово" стала тюменская производственная площадка в Голышмановском муниципальном округе, которая ранее принадлежала компании "РУСКОМ".

"Компания стабильно входит в топ по производству различной мясной продукции. Производственный цикл полный – от выращивания зерновых до выпуска готовой продукции. Её "Черкизово" поставляет более чем в 20 стран. Будем работать вместе. Уверен, сотрудничество окажется полезным и плодотворным", - написал по итогам встречи Александр Моор в своем Telegfram-канале.

Добавим, Петербургский международный экономический форум проходит в 28-й раз. Участие в нем принимают порядка 20 тыс. человек из 140 стран и территорий. В их числе - делегации регионов РФ. В программе запланированы деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, а также мероприятия, посвященные малому и среднему бизнесу, развитию креативных индустрий.