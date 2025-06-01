Тюменская область подписала два соглашения с группой компаний "Дамате" на ПМЭФ

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о строительстве современного комплекса по производству мяса индейки и племенного репродуктора на ПМЭФ 19 июня. Партнером инвестиционного проекта выступила группа компаний "Дамате".

Племенной репродуктор откроют в Упоровском районе.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Мы собираемся расширить наш племенной репродуктор в Тюменской области в два раза и будем производить 25 млн инкубационных яиц. Это половина всей потребности нашей страны. Я думаю, что по такому показателю как инкубационное яйцо индеек в регионе будет конкурировать с другими странами. Это больше, чем производит Испания или Италия", — заявил владелец и председатель совета директоров ГК "Дамате" Наум Бабаев.

Реализовать инвестиционный проект по производству полуфабрикатов из мяса индейки будут в Ишиме. Площадка уже есть. В сентябре компания планирует получить разрешение на реконструкцию. Строительство займет около года.

"В Тюменской области нам нравится отношение правительства, нравится работать с коллективом, что у нас есть. И очень удобно географическое расположение, потому что мы можем обслуживать сразу достаточное количество регионов. Для нас это плацдарм для будущего роста", - добавил Наум Бабаев.

Новые предприятия принесут около 30 млрд. рублей инвестиций, 1 тыс. 190 рабочих мест, отчисления в бюджет и вклад в продовольственную безопасность региона и всей страны.

Виктория Макарова