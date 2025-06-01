Два участка региональных дорог отремонтируют в Сладковском районе
Два участка региональных дорог отремонтируют в Сладковском районе. Сотрудники ДРСУ-5 уже приступили к обновлению. Общая протяженность превысит 8 км, рассказал глава муниципалитета Александр Иванов во время прямого эфира в соцсетях.
"Участок Сладково – Новоандреевка будет в щебеночном исполнении, что обеспечит гарантированный проезд в любую погоду", - сказал глава района.
Второй ремонтируемый участок расположен у д. Кочкарное. Строителям предстоит обновить дорогу Ильинка – Афонькино – Усово – Сладково.
Кроме того, в 2025 году отремонтируют и две муниципальные трассы. Это ул. Клубная в д. Новоандреевке и ул. Рабочая в райцентре.
Оксана Корнеенкова