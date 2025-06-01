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Два участка региональных дорог отремонтируют в Сладковском районе

Экономика, 15:12 20 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Два участка региональных дорог отремонтируют в Сладковском районе. Сотрудники ДРСУ-5 уже приступили к обновлению. Общая протяженность превысит 8 км, рассказал глава муниципалитета Александр Иванов во время прямого эфира в соцсетях.

"Участок Сладково – Новоандреевка будет в щебеночном исполнении, что обеспечит гарантированный проезд в любую погоду", - сказал глава района.

Второй ремонтируемый участок расположен у д. Кочкарное. Строителям предстоит обновить дорогу Ильинка – Афонькино – Усово – Сладково.

Кроме того, в 2025 году отремонтируют и две муниципальные трассы. Это ул. Клубная в д. Новоандреевке и ул. Рабочая в райцентре.

Оксана Корнеенкова

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# ремонт дороги , Сладковский район

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