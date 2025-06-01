На полях Тюменской области завершилась посевная
767 тыс. гектаров полей засеяли зерновыми, зернобобовыми, кормовыми, техническими культурами, однолетними травами и овощами в Тюменской области. О завершении кампании объявил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.
Традиционно большую часть площади занимают пшеница, овес, ячмень, горох и кукуруза. По техническим культурам сельхозпроизводители перевыполнили свой изначальный план, уточнил губернатор.
"Работа в полях не останавливается. Сейчас аграрии проводят химическую прополку для защиты посевов от вредителей и заготовку кормов", - написал Александр Моор.