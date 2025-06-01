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На полях Тюменской области завершилась посевная

Экономика, 13:20 23 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

767 тыс. гектаров полей засеяли зерновыми, зернобобовыми, кормовыми, техническими культурами, однолетними травами и овощами в Тюменской области. О завершении кампании объявил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

Традиционно большую часть площади занимают пшеница, овес, ячмень, горох и кукуруза. По техническим культурам сельхозпроизводители перевыполнили свой изначальный план, уточнил губернатор.

"Работа в полях не останавливается. Сейчас аграрии проводят химическую прополку для защиты посевов от вредителей и заготовку кормов", - написал Александр Моор.

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# Александр Моор , АПК , посевная кампания

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