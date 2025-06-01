В Тюменской области делают ставку на работу с концессионерами

Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

В жилищно-коммунальной сфере Тюменской области делается ставка на работу с концессионерами - за весь период работы с концессией в сфере ЖКХ в регионе заключено 23 соглашения.

Инициировано заключение сразу 16 концессионных соглашений с муниципальными образованиями региона.

Депутаты Тюменской областной думы, рассмотрев на очередном заседании проект регионального закона об участии Тюменской области в концессионных соглашениях, предлагают установить права и обязанности, осуществляемые Тюменской областью, участвующей в качестве самостоятельной стороны в концессионных соглашениях, заключаемых муниципальными образованиями Тюменской области с ООО "Тюмень Водоканал" в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также определить условия заключения таких концессионных соглашений.

Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

"Кроме того, законопроектом предлагается установить обязанность государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Дирекция коммунально-хозяйственного строительства" проводить строительный контроль в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, строящихся или реконструируемых в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утвержденных органом исполнительной власти Тюменской области, в случае, если строительство или реконструкция (модернизация) данных объектов предусмотрены заключенными концессионными соглашениями, в которых Тюменская область выступает в качестве самостоятельной стороны", - пояснила председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

Это, по словам депутата Виктора Рейна, живой инструмент, который позволяет органам местного самоуправления вместе с правительством вносить соответствующин изменения. "Я глубоко убежден, что сегодня абсолютно правильное решение", - подчеркнул он.

Его поддержал депутат Эдуард Омаров, по словам которого, вопросы водоочистки и водоотведения – это высокотехнологичные процессы: "У муниципалитетов сегодня нет столько высококвалифицированных кадров, нет нужной материальной базы. Сегодня мы наблюдаем все это у тюменского водоканала, с которым и заключаем концессионные соглашения".

Борис Олейник