  • 24 июня 202524.06.2025вторник
  • USD78,2923
    EUR89,8388
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер западный

Сладковские рыбоводы выпустили в водоемы более 53,5 млн мальков

Экономика, 13:42 24 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 53,5 млн штук мальков разных видов рыб выпустили в водоемы сотрудники компании "Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство", сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.

"Это крупнейшая партия за последние годы. Отмечу, что предприятие является ведущим рыбоводческим хозяйством региона", - уточнил глава района.

Он пожелал рыбоводам хорошей погоды, отметив, что в ней нуждаются не только земледельцы, но и рыбные хозяйства.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , рыбоводство , Сладковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 24.06.2025Сладковские рыбоводы выпустили в водоемы более 53,5 млн мальков
13:31 24.06.2025Около 37 тысяч тонн кормов заготовили тюменские сельхозпроизводители на зиму
11:52 24.06.2025Техническая сессия прошла в Казахстане с участием тюменских вузов и Нефтегазового кластера
19:38 23.06.2025216 жителей Тюменской области получили компенсацию за ОСАГО с начала года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора