Сладковские рыбоводы выпустили в водоемы более 53,5 млн мальков
Более 53,5 млн штук мальков разных видов рыб выпустили в водоемы сотрудники компании "Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство", сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.
"Это крупнейшая партия за последние годы. Отмечу, что предприятие является ведущим рыбоводческим хозяйством региона", - уточнил глава района.
Он пожелал рыбоводам хорошей погоды, отметив, что в ней нуждаются не только земледельцы, но и рыбные хозяйства.
Оксана Корнеенкова