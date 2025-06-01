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Около 37 тысяч тонн кормов заготовили тюменские сельхозпроизводители на зиму

Экономика, 13:31 24 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 тыс. 900 тонн заготовили на зиму тюменские сельхозпроизводители по данным на 24 июня. Большую часть из них составляет сенаж - 34 тыс. 300 тонн, объем сена - 2 тыс. 600 тонн, сообщает региональный департамент АПК.

Кормозаготовительная кампания входит в активную фазу. Уже скошено 3 тыс. 700 гектаров сеяных многолетних трав на корма.

Параллельно идет химпрополка посевов сельхозкультур, на 24 июня сорняки удалены на площади 343 тыс. гектаров - 47 % плана. Обработка паров выполнена на 25 000 гектарах - 26 % потребности.

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# аграрии , АПК , заготовка кормов

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