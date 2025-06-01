Около 37 тысяч тонн кормов заготовили тюменские сельхозпроизводители на зиму
36 тыс. 900 тонн заготовили на зиму тюменские сельхозпроизводители по данным на 24 июня. Большую часть из них составляет сенаж - 34 тыс. 300 тонн, объем сена - 2 тыс. 600 тонн, сообщает региональный департамент АПК.
Кормозаготовительная кампания входит в активную фазу. Уже скошено 3 тыс. 700 гектаров сеяных многолетних трав на корма.
Параллельно идет химпрополка посевов сельхозкультур, на 24 июня сорняки удалены на площади 343 тыс. гектаров - 47 % плана. Обработка паров выполнена на 25 000 гектарах - 26 % потребности.