Продавцы, менеджеры и врачи — самые востребованные в Тюменской области специалисты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продавцы, менеджеры по продажам и врачи стали самыми востребованными специалистами в Тюменской области летом 2025 года. Количество вакансий для них варьируется от 1000 до 811 и 620 соответственно, сообщает рекрутинговая онлайн-платформа HeadHunter.

При этом, год назад топ-3 самых массовых профессий немного отличался. Третьей профессией были водители, которые в 2025 году на четвертом месте.

Отметим, что в двадцатке востребованных специалистов в регионе сейчас находятся повара, пекари, кондитеры, разнорабочие, машинисты, медбратья и медсестры, операторы call-центра, специалисты контактного центра, бухгалтеры, электромонтажники, слесари, сантехники, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, официанты, бармены, бариста, администраторы, упаковщики, комплектовщики, уборщики, сварщики, учителя, преподаватели, педагоги.

Наоборот, реже всего местные работодатели искали продуктовых аналитиков, оценщиков, переводчиков, бортпроводников, казначеев, маркетологов-аналитиков. По всем перечисленным профессиям открыто от двух до пяти вакансий в регионе.