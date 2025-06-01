  • 24 июня 202524.06.2025вторник
  • USD78,2923
    EUR89,8388
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер западный

Продавцы, менеджеры и врачи — самые востребованные в Тюменской области специалисты

Экономика, 19:24 24 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продавцы, менеджеры по продажам и врачи стали самыми востребованными специалистами в Тюменской области летом 2025 года. Количество вакансий для них варьируется от 1000 до 811 и 620 соответственно, сообщает рекрутинговая онлайн-платформа HeadHunter.

При этом, год назад топ-3 самых массовых профессий немного отличался. Третьей профессией были водители, которые в 2025 году на четвертом месте.

Отметим, что в двадцатке востребованных специалистов в регионе сейчас находятся повара, пекари, кондитеры, разнорабочие, машинисты, медбратья и медсестры, операторы call-центра, специалисты контактного центра, бухгалтеры, электромонтажники, слесари, сантехники, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, официанты, бармены, бариста, администраторы, упаковщики, комплектовщики, уборщики, сварщики, учителя, преподаватели, педагоги.

Наоборот, реже всего местные работодатели искали продуктовых аналитиков, оценщиков, переводчиков, бортпроводников, казначеев, маркетологов-аналитиков. По всем перечисленным профессиям открыто от двух до пяти вакансий в регионе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакансии , продавец , рынок труда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:24 24.06.2025Продавцы, менеджеры и врачи — самые востребованные в Тюменской области специалисты
18:08 24.06.2025Более 13 тыс. 400 тонн сенажа заготовят аграрии Викуловского района
17:13 24.06.2025Санатории Тюменской области приняли 49 тысяч постояльцев
16:38 24.06.2025В Тюменской области приняли 102,5 тыс. заявлений на регистрацию прав

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора