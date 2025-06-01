  • 24 июня 202524.06.2025вторник
  • USD78,2923
    EUR89,8388
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер западный

Более 13 тыс. 400 тонн сенажа заготовят аграрии Викуловского района

Экономика, 18:08 24 июня 2025

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Более 13 тыс. 400 тонн сенажа и 1 тыс. тонн сена заготовят аграрии Викуловского района. Заготовка кормов уже началась, сообщает администрация муниципального образования.

В районе приступили к заготовке кормов. Компания "Радиус-агро" только начала закладку сенажа. В Нововяткинском подразделении в сенажные траншеи заложили более 1,5 тыс. тонн зеленой массы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , Викуловский район , заготовка кормов , сенаж

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:24 24.06.2025Продавцы, менеджеры и врачи — самые востребованные в Тюменской области специалисты
18:08 24.06.2025Более 13 тыс. 400 тонн сенажа заготовят аграрии Викуловского района
17:13 24.06.2025Санатории Тюменской области приняли 49 тысяч постояльцев
16:38 24.06.2025В Тюменской области приняли 102,5 тыс. заявлений на регистрацию прав

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора