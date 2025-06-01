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В Тюменской области 325 самозанятых начали формировать будущую пенсию

Экономика, 18:07 25 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

325 самозанятых начали формировать будущую пенсию в Тюменской области с 2025 г. Они добровольно уже уплатили 4,4 млн рублей страховых взносов в реготделение Социального фонда России.

Как сообщает департамент экономики Тюменской области, жители региона, которые используют налог на профессиональный доход, законодательно освобождены от взносов на обязательное пенсионное страхование. Формировать свою пенсию они могут только по личной инициативе.

В 2025 г. минимальный размер страховых взносов для самозанятых на эти цели составляет 59 тыс. 241рубль 60 копеек. Это позволит сформировать 0,975 индивидуального пенсионного коэффициента. Размер максимального добровольного взноса - 473 тыс. 932 рубля 8 копеек, в этом случае на лицевом счете будет 7,799 ИПК.

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# пенсия , самозанятые

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